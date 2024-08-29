С 1 сентября Китай усложнит доставку дронов: Украинские военные бьют тревогу

Украинские военные бьют тревогу из-за усложнения процедуры доставки дронов из Китая. Фото: Defense News

Китай усложнит доставку дронов с 1 сентября. Их будет запрещено пересылать обычными посылками. Об этом сообщает служба доставки Meest на официальным сайте.

Отмечается, что теперь в формате стандартных почтовых посылок запрещено отправлять не только квадрокоптеры, но и их компоненты: моторы, усилители сигнала, контроллеры и камеры. Также под ограничения попадут рации, радиостанции и РЭБ-системы.

Отправлять такие товары можно будет коммерческими грузами.

Украинские военные в соцсетях уже бьют тревогу: поставлять китайские FPV на фронт станет гораздо сложнее, а подавляющее большинство отечественных дронов собирается целиком из китайских комплектующих.

После 1 сентября дроны начнут дорожать, и их станет меньше из-за новых экспортных ограничений со стороны Китая. С таким заявлением выступил командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Броуди (Мадяр).

Речь идет о запретах на вывоз из КНР целого ряда комплектующих для сборки БПЛА. Он подчеркивает, что украинские дроны полностью зависят от китайских компонентов.

«Я считаю, что эти ограничения станут одной из причин “усаживания” нас за стол переговоров. И это совсем не будет на паритетных условиях», – пишет Мадяр.

На скриншоте представлен пример сообщения от китайского поставщика о предстоящих ограничениях и список компонентов, которые станет невозможно заказать из КНР.