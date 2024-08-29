З 1 вересня Китай ускладнить доставку дронів: Українські військові б'ють на сполох

Українські військові б'ють на сполох через ускладнення процедури доставки дронів з Китаю. Фото: Defense News

Китай ускладнить доставку дронів з 1 вересня. Їх буде заборонено пересилати звичайними посилками. Про це повідомляє служба доставки Meest на офіційному сайті.

Зазначається, що тепер у форматі стандартних поштових посилок заборонено відправляти не лише квадрокоптери, а й їх компоненти: двигуни, підсилювачі сигналу, контролери та камери. Також під обмеження потраплять рації, радіостанції та РЕБ-системи.

Відправляти такі товари можна буде комерційними вантажами.

Українські військові в соцмережах вже б'ють на сполох: постачати китайські FPV на фронт стане набагато складніше, а переважна більшість вітчизняних дронів збирається цілком із китайських комплектуючих.

Після 1 вересня дрони почнуть дорожчати, і їх поменшає через нові експортні обмеження з боку Китаю. З такою заявою виступив командир тактичної групи аеророзвідки ЗСУ Роберт Броуді (Мадяр).

Йдеться про заборони на вивіз із КНР цілої низки комплектуючих для складання БПЛА. Він наголошує, що українські дрони повністю залежать від китайських компонентів.

«Я вважаю, що ці обмеження стануть однією з причин «засаджування» нас за стіл переговорів. І це не буде на паритетних умовах», — пише Мадяр.

На скріншоті представлений приклад повідомлення від китайського постачальника про майбутні обмеження та список компонентів, які неможливо замовити з КНР.