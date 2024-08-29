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Бойцы 24 ОМБр и ресурс DeepState опровергли информацию о 40-процентном контроле Часов Яра войсками РФ

29 августа 2024, 17:30

Бойцы 24 ОМБр и ресурс DeepState опровергли информацию о 40-процентном контроле Часов Яра войсками РФ

Бойцы 24 ОМБр и ресурс DeepState опровергли информацию о 40-процентном контроле Часов Яра войсками РФ

Ситуация в Часов Яре остается неизменной, воины 24 бригады вместе с другими подразделениями сил обороны продолжают сдерживать наступление превосходящих сил противника. Об этом сообщает пресс-служба 24-ой Отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Несмотря на ежедневные штурмы, бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила не допускают продвижения агрессора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что линия фронта проходит по каналу Северский Донец – Донбасс.

«Использование канала в качестве оборонного сооружения дает возможность нашим бойцам эффективно уничтожать оккупантов, из-за чего захватчики несут огромные потери», — заявили в 24 ОМБр.

Бои в Часов Яре продолжаются, основная часть города контролируется украинскими силами, уточнили в пресс-службе бригады. 

В военно-аналитическом ресурсе DeepState тоже заявили, что российские военные захватили лишь 8 процентов территории Часов Яра.

Таким образом они опровергли сообщение представителя пресс-службы 24-ой бригады Андрея Полухина в эфире канала «Мы — Украина» о том, что россияне контролируют 40 процентов города.

«Ни о каких продвижениях противника вглубь города за последнее время неизвестно. Скорее всего, кликбейт вышел из-за проблем с математикой», — говорится в сообщении DeepState.

Напомним, сегодня в эфире канала «Мы — Украина» представитель пресс-службы 24-ой ОМБр имени Короля Данила Андрей Полухин заявил, что войска РФ контролируют 40 процентов территории Часов Яра.

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