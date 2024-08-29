Бійці 24 ОМБр та ресурс DeepState спростували інформацію про 40-відсотковий контроль Часового Яру військами РФ

Ситуація в Часовому Ярі залишається незмінною, воїни 24 бригади разом з іншими підрозділами сил оборони продовжують стримувати наступ переважаючих сил противника. Про це повідомляє пресслужба 24-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ.
«Незважаючи на щоденні штурми, бійці 24 ОМБр імені короля Данила не допускають просування агресора», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лінія фронту проходить по каналу Сіверський Донець – Донбас.
«Використання каналу як оборонну споруду дає можливість нашим бійцям ефективно знищувати окупантів, через що загарбники зазнають величезних втрат», — заявили у 24 ОМБр.
Бої у Часовому Ярі продовжуються, основна частина міста контролюється українськими силами, уточнили у пресслужбі бригади.
У воєнно-аналітичному ресурсі DeepState також заявили, що російські військові захопили лише 8 відсотків території Часового Яру.
Таким чином, вони спростували повідомлення представника пресслужби 24-ої бригади Андрія Полухіна в ефірі каналу «Ми — Україна» про те, що росіяни контролюють 40 відсотків міста.
«Ні про які просування противника вглиб міста останнім часом невідомо. Швидше за все, клікбейт вийшов через проблеми з математикою», — йдеться у повідомленні DeepState.
Нагадаємо, сьогодні в ефірі каналу «Ми — Україна» представник пресслужби 24-го ОМБр імені короля Данила Андрій Полухін заявив, що війська РФ контролюють 40 відсотків території Часового Яру.
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