Бійці 24 ОМБр та ресурс DeepState спростували інформацію про 40-відсотковий контроль Часового Яру військами РФ

Ситуація в Часовому Ярі залишається незмінною, воїни 24 бригади разом з іншими підрозділами сил оборони продовжують стримувати наступ переважаючих сил противника. Про це повідомляє пресслужба 24-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ.

«Незважаючи на щоденні штурми, бійці 24 ОМБр імені короля Данила не допускають просування агресора», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лінія фронту проходить по каналу Сіверський Донець – Донбас.

«Використання каналу як оборонну споруду дає можливість нашим бійцям ефективно знищувати окупантів, через що загарбники зазнають величезних втрат», — заявили у 24 ОМБр.

Бої у Часовому Ярі продовжуються, основна частина міста контролюється українськими силами, уточнили у пресслужбі бригади.

У воєнно-аналітичному ресурсі DeepState також заявили, що російські військові захопили лише 8 відсотків території Часового Яру.

Таким чином, вони спростували повідомлення представника пресслужби 24-ої бригади Андрія Полухіна в ефірі каналу «Ми — Україна» про те, що росіяни контролюють 40 відсотків міста.

«Ні про які просування противника вглиб міста останнім часом невідомо. Швидше за все, клікбейт вийшов через проблеми з математикою», — йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, сьогодні в ефірі каналу «Ми — Україна» представник пресслужби 24-го ОМБр імені короля Данила Андрій Полухін заявив, що війська РФ контролюють 40 відсотків території Часового Яру.