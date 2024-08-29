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Войска РФ контролируют Часов Яр на 40 процентов — представитель 24 ОМБр

29 августа 2024, 09:59

Войска РФ контролируют Часов Яр на 40 процентов — представитель 24 ОМБр

По словам украинских военных, город Часов Яр Донецкой области уже на 40% контролируется войсками РФ. Карта DeepState По словам украинских военных, город Часов Яр Донецкой области уже на 40% контролируется войсками РФ. Карта DeepState

Российские военные сейчас контролируют примерно 40 процентов города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом каналу «Мы — Украина» рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр имени Короля Даниила Андрей Полухин.

Он отметил, что в случае полного захвата данного населенного пункта, оккупанты могут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними.

Андрей Полухин также рассказал, что противник совершенно не относится к городу как к своей территории. Сейчас Часов Яр, как и Авдеевка с Бахмутом, уже полностью разбит и разрушен.

«Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что есть у него на пути», – подчеркнул боец 24 ОМБр.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что горячее всего сейчас на Покровском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

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