От линии фронта до села Цукурино в Донецкой области меньше десяти километров. Это покровское направление, где бои сейчас самые ожесточенные. В Цукурино нет воды, связи и света. Местные жители говорят: село запитывалось от шахты «Котляревская», но она сейчас в эпицентре боевых действий. Поэтому когда появится электричество и будет ли оно вообще — неясно. Все это стимулирует людей выезжать, несмотря на привязанность к дому. Как проходит эвакуация — смотрите в репортаже «Новостей Донбасса».