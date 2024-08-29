Від лінії фронту до села Цукурине на Донеччині менше десяти кілометрів. Це Покровський напрямок, де бої зараз найзапекліші. У Цукуриному немає води, зв'язку та світла. Місцеві жителі кажуть: село запитувалося від шахти «Котлярівська», але зараз вона в епіцентрі бойових дій. Тому коли з'явиться електрика і чи буде вона взагалі — неясно. Все це стимулює людей виїжджати, незважаючи на прив'язаність до дому. Як відбувається евакуація — дивіться у репортажі «Новин Донбасу».