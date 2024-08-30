С 2025 года Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз

Транзит российского газа и нефти через территорию Украины в страны ЕС со следующего года будет прекращён

Украина со следующего года прекратит транзит российского газа и нефти страны Евросоюза. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Новости LIVE».

Он отметил, что Словакия, Чехия и Венгрия останутся без нефти из нефтепровода «Дружба».

«С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину. Это также касается и газа», — заявил Подоляк.

По его словам, Европа может воспользоваться газом из Азербайджана или Казахстана, и Украина готова его транзитировать, если будет соответствующая логистика и юридическая основа.