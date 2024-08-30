З 2025 року Україна припинить транзит російської нафти та газу до Євросоюзу

Транзит російського газу та нафти через територію України до країн ЄС з наступного року буде припинено

Україна з наступного року припинить транзит російського газу та нафти в країни Євросоюзу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу «Новини LIVE».

Він зазначив, що Словаччина, Чехія та Угорщина залишаться без нафти з нафтопроводу «Дружба».

«З 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба", через який такі країни як Словаччина, Чехія та Угорщина отримували російську нафту. Була резолюція ЄС, що вони мають знайти можливості для диверсифікації постачання нафти та припинити транзит російської нафти через Україну. Це також стосується газу», — заявив Подоляк.

За його словами, Європа може скористатися газом з Азербайджану чи Казахстану, і Україна готова його транзитувати, якщо буде відповідна логістика та юридична основа.