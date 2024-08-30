Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

З 2025 року Україна припинить транзит російської нафти та газу до Євросоюзу

30 серпня 2024, 13:44

З 2025 року Україна припинить транзит російської нафти та газу до Євросоюзу

Транзит російського газу та нафти через територію України до країн ЄС з наступного року буде припинено Транзит російського газу та нафти через територію України до країн ЄС з наступного року буде припинено

Україна з наступного року припинить транзит російського газу та нафти в країни Євросоюзу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу «Новини LIVE».

Він зазначив, що Словаччина, Чехія та Угорщина залишаться без нафти з нафтопроводу «Дружба».

«З 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба", через який такі країни як Словаччина, Чехія та Угорщина отримували російську нафту. Була резолюція ЄС, що вони мають знайти можливості для диверсифікації постачання нафти та припинити транзит російської нафти через Україну. Це також стосується газу», — заявив Подоляк.

За його словами, Європа може скористатися газом з Азербайджану чи Казахстану, і Україна готова його транзитувати, якщо буде відповідна логістика та юридична основа.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Україна нафта транзит газу Євросоюз

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:48
У «ДНР» звільнили «міністра освіти» перед 1 вересня
15:44
ДТП у Донецьку: дві машини згоріли, є постраждалі
11:15
Російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:07
З окупованих Росією територій до України повернулися 14 дітей
08:45
Вночі дрони атакували три регіони РФ та окупований Крим
23:26
Головне за день: Просування росармії на покровському напрямі. У РФ другу добу горить нафтобаза
21:44
«Суд» виніс «вирок» мешканці Луганщини, яку окупанти звинуватили у підриві ексфінансиста голови угруповання «ЛНР»
17:30
Бійці 24 ОМБр та ресурс DeepState спростували інформацію про 40-відсотковий контроль Часового Яру військами РФ
13:40
На териконі у районі Михайлівки у Покровському районі українські військові дроном збили прапор РФ
12:47
Минулої доби війська РФ ударили по дванадцяти населеним пунктам Донецької області
11:59
Армія РФ просунулась у Новогродівці, Торецьку та Михайлівці Донецької області — DeepState
11:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
09:59
У 24-й бригаді розповіли про ситуацію в Часовому Яру
23:40
Головне за день: Росармія намагається оточити Вугледар. БПЛА атакували нафтобази в РФ
19:58
Нардеп Безугла розповіла, як російські війська прорвалися до Новогродівки та Селидового
16:39
На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»
23:38
Головне за день: Зеленський розповів про «план перемоги». Окупанти наближаються до Покровська
22:37
Жителі окупованих міст Донецької області скаржаться на телефонних шахраїв
21:35
«ДНР»: Троє мешканців Горлівки постраждали від обстрілів
18:00
В окупованому Донецьку шукають підрядника, який увкрав гроші, залишивши кілька кварталів без води
усі новини
17:11
Росіяни прицільно обстріляли медиків на Донеччині: зруйнований пункт бригади «швидкої допомоги»
16:49
Росіяни вдарили по центру Харкова, є загиблі та поранені
16:48
У «ДНР» звільнили «міністра освіти» перед 1 вересня
16:17
Донецька ОДА запрошує школярів та їхніх батьків провести Перший дзвінок у режимі онлайн
15:44
ДТП у Донецьку: дві машини згоріли, є постраждалі
14:51
Обстріл Курахового: 5 людей поранено, під завалами можуть бути люди
14:50
У Києві троє людей померли від лихоманки Західного Нілу, що передається укусами комарів
13:44
США приєдналися до розслідування причин катастрофи F-16 в Україні
13:44
З 2025 року Україна припинить транзит російської нафти та газу до Євросоюзу
12:29
Чотири енергоблоки українських атомних станцій виявилися знеструмленими внаслідок російської атаки 26 серпня
11:43
Сили ППО збили 12 із 18 ударних БПЛА Росії
11:15
Російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:57
Завершено ремонт водогону: коли буде повноцінне постачання Дружківки та Костянтинівки
10:07
З окупованих Росією територій до України повернулися 14 дітей
09:25
Російські військові просунулися у Михайлівці Донецької області
09:16
Один мешканець Донецької області загинув та 11 поранено внаслідок обстрілів за добу
08:45
Вночі дрони атакували три регіони РФ та окупований Крим
23:26
Головне за день: Просування росармії на покровському напрямі. У РФ другу добу горить нафтобаза
23:13
«Ситуація важка і не контрольована»: бої вже йдуть на околицях Селидового – DeepState
22:39
Українські десантники відбили кілька хвиль «м'ясних штурмів» на Покровському напрямку: кадри з поля бою
усі новини
ВІДЕО
Пожежа у багатоповерховому будинку Харкова після російського удару. Скріншот відео Росіяни вдарили по центру Харкова, є загиблі та поранені
30 серпня, 16:49
Наслідки ДТП у Донецьку. Фото: ДАН ДТП у Донецьку: дві машини згоріли, є постраждалі
30 серпня, 15:44
Вночі та вранці безпілотники атакували три області Росії та окупований Крим. Фото: Міноборони РФ Вночі дрони атакували три регіони РФ та окупований Крим
30 серпня, 08:45
Поле бою на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили кілька хвиль «м'ясних штурмів» на Покровському напрямку: кадри з поля бою
29 серпня, 22:39
З Цукуриного — до Покровська. Як проходить евакуація на гарячому відрізку фронту ► З Цукуриного — до Покровська. Як проходить евакуація на гарячому відрізку фронту ►
29 серпня, 17:32
За словами українських військових, місто Часів Яр Донецької області вже на 40% контролюється військами РФ. Карта DeepState У 24-й бригаді розповіли про ситуацію в Часовому Яру
29 серпня, 09:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір