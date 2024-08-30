Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ. Кто назначен исполняющим обязанности

Исполняющий обязанности командующего Воздушных сил ВСУ Анатолий Кривоножко. Фото: воздушное командование «Центр»

Президент Украина Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ. Об этом говорится в указе главы государства.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выдал приказ о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко исполняющим обязанности командующего Воздушных сил. До этого Кривножко занимал должность командующего воздушным командованием «Центр» Воздушных сил.

Ранее народная депутатка Марьяна Безуглая заявила, что, по ее информации, истребитель F-16 украинского пилота Алексея «Moonfish» Меся 26 августа якобы сбил ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

«Культура лжи в командовании Воздушных Сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук остается в должности», – сказала она.

В ответ на это Николай Олещук назвал Безуглую «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

«Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде. Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия – основного союзника Украины – США. Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды по российскому телевидению. Вам аплодирует вся Россия», – отметил Олещук.

Напомним, что 26 августа во время самой массированной атаки РФ на Украину один из истребителей F-16 потерпел крушение.