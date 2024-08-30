Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Хто призначений виконувачем обов'язків

Виконувач обов'язків командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко. Фото: повітряне командування «Центр»

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Про це йдеться в указі глави держави.

Як повідомили у пресслужбі Генштабу, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський видав наказ про призначення генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил. До цього Кривоножко обіймав посаду командувача повітряного командування «Центр» Повітряних сил.

Раніше народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що, за її інформацією, винищувач F-16 українського пілота Олексія «Moonfish» Меся 26 серпня нібито збив ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

«Культура брехні у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жодного з генералів не покарано. Генерал Олещук залишається на посаді», – сказала вона.

У відповідь Микола Олещук назвав Безуглу «інструментом для дискредитації вищого військового керівництва».

«Повісити всіх собак на військо не вдасться. Тому я звертаюся до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яна, прийде час, вибачатиметеся перед усім військом за те, що наробили, сподіваюся в суді. Ви вкотре не лише вилили бруд на мене особисто та на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США. Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди та б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія», – наголосив Олещук.

Нагадаємо, що 26 серпня під час наймасованішої атаки РФ на Україну один із винищувачів F-16 зазнав аварії.