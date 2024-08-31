Карловка в Донецкой области перешла под контроль россиян

Отмечено продвижение армии РФ на восточном фронте. Карта DeepState

Российские оккупанты захватили село Карловка Покровского района Донецкой области и еще дальше продвинулись на восточном фронте. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.

«Противник оккупировал Карловку, а также продвинулся в Галицыновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного. Уточнен район Красного Яра», — говорится в сообщении.

В пятницу вечером в Генштабе сообщили, что в течение суток на Покровском направлении россияне совершили 36 штурмов в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Силы обороны отразили 28 атак.