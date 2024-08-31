Карлівка на Донеччині перейшла під контроль росіян

Російські окупанти захопили село Карлівка Покровського району Донецької області та ще далі просунулися на східному фронті. Про це повідомив моніторинговий проект DeepState.
«Противник окупував Карлівку, а також просунувся у Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного. Уточнено район Червоного Яру», — йдеться у повідомленні.
У п'ятницю ввечері у Генштабі повідомили, що протягом доби на Покровському напрямку росіяни здійснили 36 штурмів у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Сили оборони відбили 28 атак.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях