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Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: 2 человека погибли, 9 ранены

31 августа 2024, 11:09

Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: 2 человека погибли, 9 ранены

Последствия обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА Последствия обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА

За минувшие сутки войска РФ 19 раз подвергли обстрелам населенные пункты Донецкой области. В результате этих атак два человека погибли, девять — получили ранения. Об этом по состоянию на утро 31 августа сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Курахово 1 человек погиб и 6 ранены, повреждены 12 многоэтажек, админздание и магазин; в Горняке погиб человек, повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки; еще 1 дом поврежден в Остром. В Мирнограде повреждены 2 дома и газопровод. В Доброполье повреждены 2 админздания, 7 домов и промзона. В Криворожской громаде повреждена промзона. В Покровске поврежден объект инфраструктуры. Под постоянным огнем противника – Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район. В Лиманской громаде разрушены 5 домов в Заречном и 1 в Торском. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 3 дома. 

Бахмутский район. Поврежден дом в Торецке, еще один – в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и нежилое здание.

Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты области. С линии фронта эвакуировано 3468 человек, в том числе 365 детей, сообщил начальник ОВА.

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