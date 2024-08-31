Російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу: 2 особи загинули, 9 поранено

Наслідки обстрілу одного з населених пунктів Донецької області за минулу добу. Фото: ОВА

Минулої доби війська РФ 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок цих атак двоє людей загинули, дев'ять — зазнали поранень. Про це станом на ранок 31 серпня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому 1 особа загинула та 6 поранено, пошкоджено 12 багатоповерхівок, адмінбудівлю та магазин; у Гірнику загинула людина, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 багатоповерхівки; ще 1 будинок пошкоджено в Гострому. У Мирнограді пошкоджено 2 будинки та газопровід. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі, 7 будинків та промзону. У Криворізькій громаді пошкоджено промзону. У Покровську пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під постійним вогнем противника – Мар'їнська та Гродівська громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 5 будинків у Зарічному та 1 у Торському. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. Пошкоджено будинок у Торецьку, ще один – у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та нежитлову будівлю.

Загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 3468 осіб, зокрема 365 дітей, повідомив начальник ОВА.