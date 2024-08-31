ПВО сбила 24 дрона противника 31 августа

Войска РФ запустили по Украине ракеты и дроны в ночь на 31 августа. Три БПЛА улетели в Россию и Беларусь.Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 31 августа российские захватчики нанесли удар:

баллистической ракетой «Искандер-М» из Воронежской области;

четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной части Донецкой области;

52 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Курской области.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БПЛА Shahed-131/136, 25 локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один — в Беларусь», — отметили военные.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что украинская ПВО сбила все летевшие на Киев ударные дроны России в ночь на 31 августа.