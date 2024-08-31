ППО збила 24 дрони противника 31 серпня

Війська РФ запустили по Україні ракети та дрони в ніч проти 31 серпня. Три БПЛА відлетіли до Росії та Білорусі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що в ніч на 31 серпня російські загарбники завдали удару:
До відбиття повітряного нападу противника залучалася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
«В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БПЛА Shahed-131/136, 25 локаційно втрачені (впали самостійно). Два безпілотники полетіли у напрямку Росії, ще один — до Білорусі», — зазначили військові.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
Раніше повідомлялося, що українська ППО збила всі ударні дрони Росії, що летіли на Київ, в ніч на 31 серпня.
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