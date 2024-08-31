ППО збила 24 дрони противника 31 серпня

Війська РФ запустили по Україні ракети та дрони в ніч проти 31 серпня. Три БПЛА відлетіли до Росії та Білорусі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що в ніч на 31 серпня російські загарбники завдали удару:

балістичною ракетою "Іскандер-М" з Воронезької області;

чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої частини Донецької області;

52 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Курської області.

До відбиття повітряного нападу противника залучалася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БПЛА Shahed-131/136, 25 локаційно втрачені (впали самостійно). Два безпілотники полетіли у напрямку Росії, ще один — до Білорусі», — зазначили військові.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Раніше повідомлялося, що українська ППО збила всі ударні дрони Росії, що летіли на Київ, в ніч на 31 серпня.