Дроны массированно атаковали Россию: произошли пожары на энергообъектах

Пожар на ГРЭС в Тверской области после атаки БПЛА. Кадр из видео

Украина совершила массированную атаку беспилотниками по территории России в ночь на 1 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Известно, что под удар попали энергообъекты.



Так, в Конаково Тверской области были атакованы ГРЭС и находящаяся в нескольких километрах от нее газораспределительная сеть. Там начались пожары.



В Московской области атакована Каширская ГРЭС. Власти утверждают, что обошлось без повреждений.



В самой Москве в результате атаки дронов загорелся НПЗ в районе Капотня. Власти заявили о его незначительном повреждении, при этом пожар тушат с вертолетов. Позднее ранг пожара на НПЗ понизили.



Минобороны РФ утверждает, что было сбито 158 БПЛА в 15 регионах.



Украинская сторона атаку не комментировала.

Напомним, 26 августа Россия совершила массированную атаку по энергообъектам в Украине, использовав 127 ракет и 109 ударный БПЛА.