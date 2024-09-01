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Дроны массированно атаковали Россию: произошли пожары на энергообъектах

01 сентября 2024, 09:34

Дроны массированно атаковали Россию: произошли пожары на энергообъектах

Пожар на ГРЭС в Тверской области после атаки БПЛА. Кадр из видео Пожар на ГРЭС в Тверской области после атаки БПЛА. Кадр из видео

Украина совершила массированную атаку беспилотниками по территории России в ночь на 1 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Известно, что под удар попали энергообъекты.

Так, в Конаково Тверской области были атакованы ГРЭС и находящаяся в нескольких километрах от нее газораспределительная сеть. Там начались пожары.

В Московской области атакована Каширская ГРЭС. Власти утверждают, что обошлось без повреждений.

В самой Москве в результате атаки дронов загорелся НПЗ в районе Капотня. Власти заявили о его незначительном повреждении, при этом пожар тушат с вертолетов. Позднее ранг пожара на НПЗ понизили.

Минобороны РФ утверждает, что было сбито 158 БПЛА в 15 регионах.

Украинская сторона атаку не комментировала.

Напомним, 26 августа Россия совершила массированную атаку по энергообъектам в Украине, использовав 127 ракет и 109 ударный БПЛА.

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