Дрони масовано атакували Росію: сталися пожежі на енергооб'єктах

Пожежа на ГРЕС у Тверській області після атаки БПЛА. Кадр з відео

Україна здійснила масовану атаку безпілотниками по території Росії у ніч проти 1 вересня. Про це повідомляє Міноборони РФ.



Відомо, що під удар потрапили енергооб'єкти.



Так, у Конаково Тверській області були атаковані ГРЕС і газорозподільна мережа, що знаходиться за кілька кілометрів від неї. Там почалися пожежі.



У Московській області атаковано Каширську ГРЕС. Влада стверджує, що обійшлося без пошкоджень.



У самій Москві внаслідок атаки дронів спалахнув НПЗ у районі Капотня. Влада заявила про його незначне пошкодження, при цьому пожежу гасять з вертольотів. Пізніше ранг пожежі на НПЗ зменшили.



Міноборони РФ стверджує, що було збито 158 БПЛА у 15 регіонах.



Українська сторона атаку не коментувала.

Нагадаємо, 26 серпня Росія здійснила масовану атаку по енергооб'єктах в Україні, використавши 127 ракет і 109 ударний БПЛА.