Противовоздушная оборона Украины в ночь на воскресенье уничтожила 8 из 11 российских ударных дронов типа Shahed. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.



Ночью войска РФ применили баллистическую ракету «Искандер-М» из Курской области и 11 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с мыса Чауда в оккупированном Крыму.



Отмечается, что Россия била по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.



Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях.