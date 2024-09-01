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ППО збила 8 із 11 ударних БПЛА Росії — Повітряні сили

01 вересня 2024, 10:40

ППО збила 8 із 11 ударних БПЛА Росії — Повітряні сили

Протиповітряна оборона України в ніч на неділю знищила 8 із 11 російських ударних дронів типу Shahed. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти били українським зерном та логістикою аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

Вночі війська РФ застосували балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області та 11 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з мису Чауда в окупованому Криму.

Зазначається, що Росія била по українському зерну та логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

Протиповітряна оборона працювала в межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

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