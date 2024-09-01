Армия РФ 20 раз обстреляла населенные пункты в четырех районах Донетчины

Последствия обстрела в Донецкой область. Фото: ОВА

Войска России за сутки 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть жертвы. Об этом сообщает областная военная администрация.



Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады поврежден дом.



Покровский район. В Кураховской громаде поврежден дом в Измайловке, хозяйственные постройки в Горняке, обстреляны Курахово и Веселый Гай. Повреждены админздания в Мирнограде. Обстреляны Марьинская и Гродовская громады.



Краматорский район. В Лимане ранены 3 человека, повреждены 10 многоэтажек, 3 админздания и кофейня; также в громаде разрушены 12 домов в Заречном и 1 в Ямполе.



Бахмутский район. В Щербиновке Торецкой громады погиб человек, повреждены 2 дома. В Звановке ранен человек. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

С линии фронта эвакуированы 3516 человек, в том числе 404 ребенка.