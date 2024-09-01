Армія РФ 20 разів обстріляла населені пункти у чотирьох районах Донеччини

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

Війська Росії за добу 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є жертви. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.



Покровський район. В Курахівській громаді пошкоджено будинок в Ізмайлівці, господарчі споруди в Гірнику, обстріляні Курахове і Веселий Гай. Пошкоджені адмінбудівлі у Мирнограді. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.



Краматорський район. У Лимані поранено 3 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і кав'ярню; також у громаді зруйновано 12 будинків у Зарічному і 1 у Ямполі.



Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Званівці поранено людину. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

З лінії фронту евакуйовано 3516 осіб, у тому числі 404 дитини.