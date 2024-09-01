Последствия обстрела Курахово. Фото: Донецкая ОВА

Три человека погибли, еще 11 ранены в результате российского обстрела Курахово. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Днем 1 сентября войска РФ нанесли очередной удар по центральной части города, вероятно, из ствольной артиллерии и РСЗО «Ураган».



Погибли три женщины. Ранены 5 женщин и 6 мужчин. Один человек находится в тяжелом состоянии.



В городе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.

Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).