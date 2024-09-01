Три человека погибли, еще 11 ранены в результате российского обстрела Курахово. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Днем 1 сентября войска РФ нанесли очередной удар по центральной части города, вероятно, из ствольной артиллерии и РСЗО «Ураган».
Погибли три женщины. Ранены 5 женщин и 6 мужчин. Один человек находится в тяжелом состоянии.
В городе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.
Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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