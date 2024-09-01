Троє людей загинули, ще 11 поранено внаслідок російського обстрілу Курахового. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Вдень 1 вересня війська РФ завдали чергового удару по центральній частині міста, ймовірно, зі ствольної артилерії та РСЗВ «Ураган».
Загинуло троє жінок. Поранено 5 жінок та 6 чоловіків. Одна людина перебуває у тяжкому стані.
У місті пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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