Наслідки обстрілу Курахового. Фото: Донецька ОВА

Троє людей загинули, ще 11 поранено внаслідок російського обстрілу Курахового. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Вдень 1 вересня війська РФ завдали чергового удару по центральній частині міста, ймовірно, зі ствольної артилерії та РСЗВ «Ураган».



Загинуло троє жінок. Поранено 5 жінок та 6 чоловіків. Одна людина перебуває у тяжкому стані.



У місті пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).