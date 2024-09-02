Россия ударила по Киеву крылатыми и баллистическими ракетами: детали

РФ ударила по Киеву крылатыми и баллистическими ракетами. Фото: ГСЧС Киева

Сегодня, 2 сентября, российские войска нанесли очередной комбинированный ракетный удар по Киеву, использовав для этого крылатые и баллистические ракеты. Об этом говорится в отчете официального телеграм-канала Киевской городской военной администрации.



«Крылатые ракеты, (потенциально Х-101) скорее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской обл. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому всему еще добавился один ударный БпЛА», — написали в КГВА.



По информации столичной военной администрации, силами ПВО в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических, а также ударный беспилотник.



Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.



«По состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых - одного из них госпитализировали. По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, сейчас пожар ликвидировали. Кроме того, в Святошинском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом здании. Повреждены МАФы вблизи станции метро "Святошин", а также окна здания станции метрополитена. Станция работает. В Голосеевском районе поврежден корпус котельной. Пожар ликвидировали. В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается», - уточнил Кличко.



Спасатели ликвидируют последствия утренней атаки на Киев. В Святошинском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание 4 автомобилей, там пожар был ликвидирован.

РФ ударила по Киеву крылатыми и баллистическими ракетами. Фото: ГСЧС Киева

Пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро, на площади 20 кв.м. Горел пункт приема вторсырья.



Голосеевский район: произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар на площади 6 кв. м ликвидирован.



В Шевченковском районе чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.



Напомним, ранее российские военные ударили по центру Харькова, есть погибшие и раненые.