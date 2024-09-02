Росія завдала удару по Києву крилатими та балістичними ракетами: деталі

РФ вдарила по Києву крилатими та балістичними ракетами. Фото: ДСНС Києва

Сьогодні, 2 вересня, російські війська завдали чергового комбінованого ракетного удару по Києву, використавши для цього крилаті та балістичні ракети. Про це йдеться у звіті офіційного телеграм-каналу Київської міської військової адміністрації.



«Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської обл. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА», - написали в КМВА.



За інформацією столичної військової адміністрації, силами ППО у повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка балістичних, а також ударний безпілотник.



Мер Києва Віталій Кличко додав, що екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах.



«Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували. Так, за попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Крім того, у Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює. У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували. У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств», - уточнив Кличко.



Рятувальники ліквідують наслідки ранкової атаки на Київ. У Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталось загоряння 4 автомобілів, там пожежу було ліквідовано.

РФ вдарила по Києву крилатими та балістичними ракетами. Фото: ДСНС Києва

Пожежники ліквідували спалах біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв. Горів пункт приймання вторинної сировини.



Голосіївський район: сталося влучання уламків ракети у корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу на площі 6 кв. м ліквідовано.



У Шевченківському районі районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.



Нагадаємо, раніше російські військові вдарили по центру Харкова, є загиблі та поранені.