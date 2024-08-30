Россияне ударили по центру Харькова, есть погибшие и раненые

Пожар в многоэтажном доме Харькова после российского удара. Скриншот видео

Сегодня, 30 августа, россияне обстреляли ряд районов Харькова управляемыми авиационными бомбами (КАБ). По состоянию на 16:25 известно о четырех погибших, среди которых ребенок, и 28 раненых. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Отмечается, что россияне ударили по центральной части города, по гражданской инфраструктуре.

В Индустриальном районе города агрессор ударил по 12-ти этажному жилому дому, в результате чего произошел пожар.

«В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены», — написал Терехов.

На месте прилётов работают спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что днем 28 августа военные РФ нанесли удар корректируемой авиабомбой (КАБ) по центральной части Купянска в Харьковской области. Ранения получили три человека.