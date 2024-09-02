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Вблизи Северодонецка возник масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на окрестности города, сгорели десятки домов – ОВА

02 сентября 2024, 10:13

Вблизи Северодонецка возник масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на окрестности города, сгорели десятки домов – ОВА

На оккупированной части Луганской области установили пятый, самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, этим сообщением захватчики предупредили население, но никак не поспособствовали усилению работы пожарных частей.

«Случаи, когда после пожара сухостоя или леса огонь перекидывался на жилой сектор, стали обыденностью. На выходных снова загорелся лес вблизи Северодонецка. Огонь охватил дома в окрестностях Щедрищево и распространяется дальше. Уже известно о более 80 выгоревших домах. Спасатели не вмешиваются, потому что не хватает сил и средств. Вода нашлась у оккупационных властей – питьевая. Несколько литров. Ее привезли – на этом помощь закончилась», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что под городом Лиман Донецкой области возник масштабный лесной пожар.

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