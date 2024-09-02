Поблизу Сєвєродонецька виникла масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на околиці міста, згоріли десятки будинків – ОВА

На окупованій частині Луганської області встановили п'ятий, найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, цим повідомленням загарбники попередили населення, але ніяк не сприяли посиленню роботи пожежних частин.

«Випадки, коли після пожежі сухостою чи лісу вогонь перекидався на житловий сектор, стали повсякденністю. На вихідних знову спалахнув ліс поблизу Сєвєродонецька. Вогонь охопив будинки на околицях Щедрищевого і поширюється далі. Вже відомо про понад 80 будинків, що вигоріли. Рятувальники не втручаються, бо не вистачає сил та засобів. Вода знайшлася в окупаційної влади – питна. Декілька літрів. Її привезли – на цьому допомога закінчилася», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що під містом Лиман Донецької області виникла масштабна лісова пожежа.