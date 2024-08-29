Под Лиманом возник масштабный лесной пожар. Что известно и есть ли угроза для города

Масштабный лесной пожар под Лиманом. Фото: соцсети

Масштабный лесной пожар возник под городом Лиман Донецкой области. Об этом стало известно благодаря онлайн-карте NASA FIRMS.

Как сообщила «Новостям Донбасса» спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

«На месте работают спасатели, а также представители лесничества. Проводятся мероприятия по созданию минерализованных полос. От ГСЧС привлечены 59 человек личного состава и 13 единиц техники. В настоящее время угрозы населенному пункту нет. Ориентировочная площадь пожара – около 50 гектар», – отметила она.

Напомним, что 26 мая спасатели более семи часов тушили масштабный лесной пожар вблизи поселка Щурово в Донецкой области. Он возник в результате российского обстрела.