Масштабный пожар в Национальном парке «Святые горы» на Донетчине. Сколько загорелось домов и есть ли угроза для других

Масштабный лесной пожар в Национальном природном парке «Святые горы». Фото: ГСЧС

По состоянию на 2 сентября не зафиксированы возгорания жилых домов вблизи Национального природного парка «Святые горы», где днем ранее возник масштабный лесной пожар. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

По ее словам, более 20 домов горели вчера, 1 сентября.

«Пожары локализованы, новые дома не горят. Сейчас пока что нет угрозы распространения огня. Однако скорость ветра очень большая, ветер порывистый. Спасатели там находятся и контролируют пожар», – сказала Бахал.

Спикер ГСЧС Донетчины отметила, что пострадавших в результате пожаров нет.

«Была организована эвакуация, но желающих не было. То есть была возможность эвакуироваться, местные органы власти провели оповещение. Были подготовлены автобусы, но они не понадобились», – резюмировала она.

Напомним, что 1 сентября в Донецкой области на территории Национального природного парка «Святые горы» возник масштабный пожар, в результате чего огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 1200 га.