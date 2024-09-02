Масштабна пожежа у Національному парку «Святі гори» на Донеччині. Скільки загорілося будинків і чи є загроза для інших

Масштабна лісова пожежа у Національному природному парку «Святі гори». Фото: ДСНС

Станом на 2 вересня не зафіксовані займання житлових будинків поблизу Національного природного парку «Святі гори», де на день раніше виникла масштабна лісова пожежа. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

За її словами, понад 20 будинків горіли вчора, 1 вересня.

«Пожежі локалізовані, нові будинки не горять. Наразі поки що немає загрози розповсюдження вогню. Однак швидкість вітру дуже велика, вітер поривчастий. Рятувальники там перебувають і контролюють пожежу», – сказала Бахал.

Речниця ДСНС Донеччини зазначила, що постраждалих внаслідок пожеж немає.

«Була організована евакуація, але охочих не було. Тобто була можливість евакуюватись, місцеві органи влади провели оповіщення. Були підготовлені автобуси, але вони не знадобилися», – резюмувала вона.

Нагадаємо, що 1 вересня у Донецькій області на території Національного природного парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа, внаслідок чого вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1200 га.