Массированный обстрел центра Курахово: в полиции показали кадры, как спасали раненых людей под ударами РФ

Спасение раненых в Курахово. Фото: кадр из видео

1 сентября в 13:10 россияне из РСЗО «Ураган» и ствольной артиллерии нанесли комбинированный удар по городу Курахово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

Снаряды попали в жилые дома. Оккупанты убили трех женщин в возрасте 54, 83, 94 лет и 61-летнего мужчину, который скончался в больнице. Ранения получили 10 жителей в возрасте от 33 до 68 лет, среди них пять мужчин и пять женщин.

Повреждены пять многоквартирных и два частных дома, а также два гражданских автомобиля.

Последствия обстрела ликвидировали силами полиции, ГСЧС и Кураховской городской военной администрации. Полицейские-парамедики и группа «Белый Ангел» оказывали помощь раненым и эвакуировали их в больницу. Следственно-оперативные группы документировали разрушения.

Напомним, что удары пришлись по центру Курахово.