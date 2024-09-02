Масований обстріл центру Курахового: у поліції показали кадри, як рятували поранених людей під ударами РФ

Порятунок поранених у Кураховому. Фото: кадр із відео

1 вересня о 13:10 росіяни з РСЗВ «Ураган» та ствольної артилерії завдали комбінованого удару по місту Курахове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Снаряди влучили у житлові будинки. Окупанти вбили трьох жінок віком 54, 83, 94 років та 61-річного чоловіка, який помер у лікарні. Поранення отримали 10 мешканців віком від 33 до 68 років, серед них п'ять чоловіків та п'ять жінок.

Пошкоджені п'ять багатоквартирних і два приватні будинки, а також два цивільні автомобілі.

Наслідки обстрілу ліквідували силами поліції, ДСНС та Курахівської міської військової адміністрації. Поліцейські-парамедики та група «Білий Янголл» надавали допомогу пораненим та евакуювали їх до лікарні. Слідчо-оперативні групи документували руйнування.

Нагадаємо, що удари припали по центру Курахового.