В Донецкой и Луганской областях жители получат помощь на отопительный сезон. Что нужно знать

Жителям Донецкой и Луганской областей предоставят одноразовую денежную помощь в течение отопительного сезона 2024/2025 на приобретение твердого печного бытового топлива. Об этом говорится в порядке, утвержденном постановлением Кабинета министров Украины от 30 августа.

Так, получателями денежной помощи на отопление являются люди, живущие в домах и других жилых помещениях, которые отапливаются твердым печным бытовым топливом. Это люди, фактически проживающие в Донецкой и Луганской областях в 10-километровой зоне от государственной границы с РФ или линии столкновения и/или на территориях активных боевых действий, на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, территориях возможных боевых действий, где ведутся/велись боевые действия, или временно оккупированных территориях Российской Федерацией.

Денежная помощь на отопление не предоставляется в случае, если получатель или другой член семьи уже получал любую помощь – в натуральной или денежной форме – на отопительный сезон 2024/2025, целью которой является обеспечение твердым печным бытовым топливом, кроме пособия из государственного или местного бюджетов.

Люди, нуждающиеся в помощи, до 16 сентября должны обратиться с заявлением в исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе совета или военной администрации населенного пункта по месту нахождения домохозяйства.

Заявление подается в бумажной или электронной форме по адресу электронной почты, определенной органом местного самоуправления, дееспособным совершеннолетним членом семьи или законным его представителем.

Денежная помощь на отопление выплачивается за счет средств международных организаций и составляет 21 тысячу гривен на одно домохозяйство за весь отопительный сезон 2024/2025.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться по этой ссылке.

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