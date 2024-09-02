У Донецькій та Луганській областях жителі отримають допомогу на опалювальний сезон. Що потрібно знати

Мешканцям Донецької та Луганської областей нададуть одноразову грошову допомогу протягом опалювального сезону 2024/2025 на придбання твердого пічного побутового палива. Про це йдеться у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня.

Так, одержувачами грошової допомоги на опалення є люди, що мешкають у будинках та інших житлових приміщеннях, які опалюються твердим пічним побутовим паливом. Це люди, які фактично проживають у Донецькій та Луганській областях у 10-кілометровій зоні від державного кордону з РФ або лінії зіткнення та/або на територіях активних бойових дій, на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, територіях можливих бойових дій, де ведуться/велися бойові дії, або тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією.

Грошова допомога на опалення не надається у разі, якщо одержувач або інший член сім'ї вже отримував будь-яку допомогу – в натуральній чи грошовій формі – на опалювальний сезон 2024/2025, метою якої є забезпечення твердим пічним побутовим паливом, крім допомоги з державного чи місцевого бюджетів.

Люди, які потребують допомоги, до 16 вересня мають звернутися із заявою до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради або військової адміністрації населеного пункту за місцем знаходження домогосподарства.

Заява подається у паперовій або електронній формі на адресу електронної пошти, визначеної органом місцевого самоврядування, дієздатним повнолітнім членом сім'ї або законним йог представником.

Грошова допомога на опалення виплачується коштами міжнародних організацій та складає 21 тисячу гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024/2025.

З переліком необхідних документів можна ознайомитись за цим посиланням.

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