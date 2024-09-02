В Покровске остается около 30 тысяч жителей, город ежедневно покидают две тысячи гражданских — глава ГВА

В Покровске продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, известно, что по состоянию на 2 сентября в городе остается около 30 тысяч жителей, в частности, детей — 1365. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в комментарии Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок).



По его словам, в Покровской громаде, куда входит два города (Покровск и Родинский) и в 39 селах проживает 2279 детей. Из населенных пунктов, которые расположены вблизи линии фронта, эвакуировали всех детей.



«На сегодняшний день на утро в Покровске остается чуть более 30 тысяч жителей. В громаде – это два города и 39 сел — 42 тысячи. Мы принудительно эвакуируем детей не из всей громады. Это только из двух городов и 12 сел, то есть из 14 населенных пунктов. Остальные остаются», — отметил он.



Добряк уточнил, что люди охотнее соглашаются на эвакуацию, из громады выезжают около двух тысяч в сутки.



Ранее мы писали, что в Покровске строят укрепления.