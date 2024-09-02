У Покровську залишається понад 30 тисяч жителів, місто щодня залишають дві тисячі цивільних — голова МВА

У Покровську триває примусова евакуація сімей з дітьми, відомо, що станом на 2 вересня у місті залишається понад 30 тисяч мешканців, зокрема дітей — 1365. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк у коментарі Радіо Свобода.



За його словами, у Покровській громаді, куди входить два міста (Покровськ та Родинський) та у 39 селах проживає 2279 дітей. З населених пунктів, що розташовані поблизу лінії фронту, евакуювали всіх дітей.



«На сьогодні у Покровську залишається понад 30 тисяч мешканців. У громаді — це два міста та 39 сіл — 42 тисячі. Ми примусово евакуюємо дітей не з усієї громади. Це лише з двох міст та 12 сіл, тобто з 14 населених пунктів. Інші залишаються», — зазначив він.



Добряк уточнив, що люди більш охоче погоджуються на евакуацію, з громади виїжджають близько двох тисяч на добу.



Раніше ми писали, що у Покровську будують укріплення.