Нидерланды анонсировали пакет помощи Украине более чем на 200 млн евро

Дик Схоф объявил о новом пакете помощи. Фото: соцсеть

2 сентября премьер-министр Нидерландов Дик Схоф посетил город Запорожье с официальным визитом. Политик анонсировал новый пакет помощи Украине. Об этом он написал в своей соцсети.



«Нидерланды предоставляют новый существенный пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро. Пакет направлен в основном на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры и включает дополнительное финансирование гуманитарной помощи», — отметил он.



По словам главы правительства Нидерландов, Украина может рассчитывать на постоянную поддержку и участие со стороны его страны. В частности, люди в Украине имеют право жить в условиях свободы и безопасности, прекращение нападения России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и всей Европы.



«Невероятно видеть, как украинцы продолжают жить и поддерживать свою страну в городе, расположенном всего в нескольких десятках километров от фронта. Рано утром я посетил подземную школу и принял участие в собрании, посвященном открытию учебного года. Трудно представить, как дети и учителя справляются с постоянной угрозой бомб и беспилотников. Я поговорил с несколькими ветеранами об их опыте участия в войне и о важности поддержки психического здоровья», — резюмировал Схоф.



Ранее мы писали, что Литва передала Украине погрузчики, системы борьбы с беспилотниками, складные кровати и другую военную помощь в рамках очередного оборонного пакета.