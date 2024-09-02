Нідерланди анонсували пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро

Дік Схоф оголосив про новий пакет допомоги. Фото: соцмережа

2 вересня прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф відвідав місто Запоріжжя з офіційним візитом. Політик анонсував новий пакет допомоги Україні. Про це він написав у своїй соцмережі.



«Нідерланди надають новий суттєвий пакет допомоги на суму понад 200 мільйонів євро. Пакет спрямований переважно на захист та ремонт енергетичної інфраструктури та включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги», — зазначив він.



За словами глави уряду Нідерландів, Україна може розраховувати на постійну підтримку та участь з боку його країни. Зокрема, люди в Україні мають право жити в умовах свободи та безпеки, припинення нападу Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і всієї Європи.



«Неймовірно бачити, як українці продовжують жити і підтримувати свою країну в місті, розташованому лише за кілька десятків кілометрів від фронту. Рано-вранці я відвідав підземну школу і взяв участь у зборах, присвячених відкриттю навчального року. Важко уявити, як діти та вчителі справляються з постійною загрозою бомб та безпілотників. Я поговорив з кількома ветеранами про їхній досвід участі у війні та про важливість підтримки психічного здоров'я», — резюмував Схоф.



Раніше ми писали, що Литва передала Україні навантажувачі, системи боротьби з безпілотниками, складні ліжка та іншу військову допомогу у рамках чергового оборонного пакету.