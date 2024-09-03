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Силы обороны восстановили позиции на юго-западе Новогродовки в Донецкой области — ISW

03 сентября 2024, 08:20

Силы обороны восстановили позиции на юго-западе Новогродовки в Донецкой области — ISW

Украинские военные имеют успех под Покровском Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кадры с геолокацией, опубликованные в понедельник, 2 сентября, свидетельствуют о том, что украинские воины «восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (юго-восточнее Покровска)», отмечают аналитики.

«Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся тактических успехов России в этом районе», — говорится в сообщении ISW.

Согласно информации Генштаба Вооруженных сил Украины, на Покровском направлении российские оккупанты концентрировали атаки под Новогродовкой.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении.

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