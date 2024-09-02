Военнослужащие уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении

Украинские военнослужащие продолжают атаковать российских оккупантов на Покровском направлении. Недавно стало известно, что Силы обороны ликвидировали штурмовиков, которые хотели десантироваться. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.



По данным Пивненко, это работа 15-й бригады оперативного назначения НГУ «Кара-Даг».



«На видео момент попадания украинского танка по штурмовикам РФ во время их попытки десантироваться с БТР», — отметил он.



Ранее мы писали, что воины специального батальона «Шквал» и 5-го стрелкового батальона разбили штурмовую группу оккупантов на Торецком направлении.