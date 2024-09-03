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Сили оборони відновили позиції на південному заході Новогродівки на Донеччині — ISW

03 вересня 2024, 08:20

Сили оборони відновили позиції на південному заході Новогродівки на Донеччині — ISW

Українські військові мають успіх під Покровськом Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кадри з геолокацією, опубліковані у понеділок, 2 вересня, свідчать про те, що українські воїни «відновили позиції на південному заході Новогродівки (південніше на схід від Покровська)», зазначають аналітики.

«Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі тактичних успіхів Росії, що продовжуються, в цьому районі», — йдеться в повідомленні ISW.

За інформацією Генштабу Збройних сил України, на Покровському напрямку російські окупанти концентрували атаки під Новогродівкою.

Раніше повідомляли, що українські бійці знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку.

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