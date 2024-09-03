Российские военные усилили давление на Кураховском направлении в Донецкой области — Генштаб ВСУ

Ориентировочная линия фронта на Покровском и Кураховском направлениях по состоянию на 9:00 3 сентября. Карта: DeepState

Армия РФ усилила давление на Кураховском направлении, Силы обороны за прошедшие сутки отбивали здесь 39 атак. За день до этого здесь было 25 атак. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 8:00 3 сентября.

Отмечается, что на Кураховском направлении оккупанты пытаются штурмовать возле Украинска, Георгиевки, села Константиновка, Галицыновки и Красногоровки.

«На Покровском направлении в течение этих суток количество боев было несколько меньше, чем прежде. Силы обороны отражали 56 штурмов оккупантов», — говорится в сообщении Генштаба.

Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Михайловки Донецкой области.

Также российские войска продолжили наращивать давление на Временском направлении. Здесь украинские военные отбили 21 атаку возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.

В общей сложности за прошедшие сутки из 197 боестолкновений на фронте, 167 были на Донетчине и Луганщине.