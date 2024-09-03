Російські військові посилили тиск на Курахівському напрямку в Донецькій області — Генштаб ЗСУ

Орієнтовна лінія фронту на Покровському та Курахівському напрямках станом на 9:00 3 вересня. Карта: DeepState

Армія РФ посилила тиск на Курахівському напрямку, Сили оборони минулої доби відбивали тут 39 атак. За день до цього тут було 25 атак. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 8:00 3 вересня.

Зазначається, що на Курахівському напрямку окупанти намагаються штурмувати біля Українська, Георгіївки, села Костянтинівка, Галицинівки та Красногорівки.

«На Покровському напрямку протягом цієї доби кількість боїв була дещо меншою, ніж раніше. Сили оборони відбивали 56 штурмів окупантів», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки Донецької області.

Також російські війська продовжили збільшувати тиск на Времіському напрямку. Тут українські військові відбили 21 атаку біля Водяного, Вугледару, Костянтинівки та Пречистівки.

Загалом минулої доби зі 197 бойових зіткнень на фронті, 167 були на Донеччині та Луганщині.