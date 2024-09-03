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Авиация РФ сбросила авиабомбу на университет в Сумах: уже известно об одном раненом

03 сентября 2024, 23:32

Авиация РФ сбросила авиабомбу на университет в Сумах: уже известно об одном раненом

Вечером 3 сентября россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов Сум. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Предварительно, оккупанты применили КАБ. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

В пресс-службе Сумского городского совета сообщили, что на данный момент известно об одном раненом человеке.

Напомним, что утром 3 сентября российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку Донецкой области, в результате чего в городе много повреждений.

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