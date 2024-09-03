Авіація РФ скинула авіабомбу на університет у Сумах: вже відомо про одного пораненого

Увечері 3 вересня росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів Сум. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.
Попередньо, окупанти застосували КАБ. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
У пресслужбі Сумської міської ради повідомили, що на цей час відомо про одну поранену людину.
Нагадаємо, що вранці 3 вересня російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку Донецької області, в результаті чого у місті багато пошкоджень.
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