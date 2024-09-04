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Российские войска находятся уже в 8 километрах от Покровска — ISW

04 сентября 2024, 10:40

Российские войска находятся уже в 8 километрах от Покровска — ISW

Российские оккупанты, вероятно, захватили село Галицыновка в Покровском районе Донецкой области и находятся примерно в восьми километрах от Покровска. Также у агрессора есть незначительные продвижения под Торецком и Донецком. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к юго-западной Галицыновке (юго-восточнее Покровска), и ISW предполагает, что российские силы, вероятно, захватили село.

«Действовавший на Покровском направлении украинский офицер сообщил 2 сентября, что украинские силы отступили из Новогродовки (юго-восточнее Покровска), чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих, указывая на то, что российские силы, вероятно, захватили Новогродовку», — говорится в сообщении ISW.

Украинский военный наблюдатель заявил, что российские войска находятся примерно в 8 километрах от Покровска, что согласуется с оценкой ISW масштаба российского продвижения в этом районе, и что российские группы размером от трех до шести человек личного состава с поддержкой беспилотников проводят разведку.

Сообщается, что российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка.

Российский блогер утверждал, что оккупанты совершили механизированную атаку в западной Красногоровке (к западу от Донецка) и захватили бурезащитную полосу в этом районе, пишет Институт изучения войны.

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