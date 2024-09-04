Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW

Російські окупанти, ймовірно, захопили село Галицинівка у Покровському районі Донецької області та знаходяться приблизно за вісім кілометрів від Покровська. Також у агресора є незначні поступи під Торецьком та Донецьком. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південно-західної Галицинівки (на південний схід від Покровська), і ISW припускає, що російські сили, ймовірно, захопили село.

«Український офіцер, який діяв на Покровському напрямку, повідомив 2 вересня, що українські сили відступили з Новогродівки (на південний схід від Покровська), щоб зберегти життя українських військовослужбовців, вказуючи на те, що російські сили, ймовірно, захопили Новогродівку», — йдеться в повідомленні ISW.

Український військовий спостерігач заявив, що російські війська знаходяться приблизно за 8 кілометрів від Покровська, що узгоджується з оцінкою ISW масштабу російського просування в цьому районі, і що російські групи у кількості від трьох до шести осіб особового складу за підтримки безпілотників проводять розвідку.

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька.

Російський блогер стверджував, що окупанти здійснили механізовану атаку у західній Красногорівці (на захід від Донецька) та захопили бурозахисну смугу у цьому районі, пише Інститут вивчення війни.