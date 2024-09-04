Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW

04 вересня 2024, 10:40

Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW

Російські окупанти, ймовірно, захопили село Галицинівка у Покровському районі Донецької області та знаходяться приблизно за вісім кілометрів від Покровська. Також у агресора є незначні поступи під Торецьком та Донецьком. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південно-західної Галицинівки (на південний схід від Покровська), і ISW припускає, що російські сили, ймовірно, захопили село.

«Український офіцер, який діяв на Покровському напрямку, повідомив 2 вересня, що українські сили відступили з Новогродівки (на південний схід від Покровська), щоб зберегти життя українських військовослужбовців, вказуючи на те, що російські сили, ймовірно, захопили Новогродівку», — йдеться в повідомленні ISW.

Український військовий спостерігач заявив, що російські війська знаходяться приблизно за 8 кілометрів від Покровська, що узгоджується з оцінкою ISW масштабу російського просування в цьому районі, і що російські групи у кількості від трьох до шести осіб особового складу за підтримки безпілотників проводять розвідку.

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька.

Російський блогер стверджував, що окупанти здійснили механізовану атаку у західній Красногорівці (на захід від Донецька) та захопили бурозахисну смугу у цьому районі, пише Інститут вивчення війни.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
ISW просування війск рф Покровський напрямок

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:40
Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW
23:08
Головне за день: Удар по університету у Полтаві. Покровськ у досяжності артилерії
18:21
У низці окупованих міст Донеччини «влада» хоче зобов`язати містян платити за воду: є нюанс
17:44
У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації
13:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Головне за день: Армія РФ наближається до Покровська. Обстріли Києва, Сум та Харкова
22:40
«ДНР» заявила про поранення мешканця селища під Донецьком
20:00
На окупованій території Луганщини гасять велику пожежу — є жертви серед населення
16:58
В окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці: рух поїздів призупинений
10:13
Поблизу Сєвєродонецька виникла масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на околиці міста, згоріли десятки будинків – ОВА
22:16
Головне за день: Черговий удар по Харкову. Війська РФ захопили Парасковіївку на Донеччині
12:35
Війська РФ захопили Парасковіївку на Донеччині — DeepState
23:03
Головне за день: Атака на Часів Яр. У Харкові збільшилася кількість загиблих
11:09
Російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу: 2 особи загинули, 9 поранено
08:45
Карлівка на Донеччині перейшла під контроль росіян
23:43
Головне за день: Бої на околицях Селідового. Авіаудар по центру Харкова
23:20
СБУ повідомила про підозру путінському куратору окупованих територій України Сергію Кірієнку
21:16
РФ створює на Запоріжжі новий батальйон. У Маріуполі два роки чекають на ремонт будинків: дайджест ►
18:32
Дітей годувати нічим: на окупованій Донеччині не профінансували харчування у школах та дитсадках
16:48
У «ДНР» звільнили «міністра освіти» перед 1 вересня
усі новини
11:19
Масований удар по Україні: ППО збила 29 російських цілей
10:59
Окупанти вбили одну людину і поранили 3 за добу на Донеччині
10:55
Колишній міліціонер допомагав росіянам атакувати Торецьк
10:40
Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW
10:15
Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждали п'ятеро людей
09:50
Кількість загиблих у Львові зросла до семи, з них троє дітей
08:17
Обстріл Львова: Відомо про загиблих та постраждалих, п'ятеро — у тяжкому стані
23:32
Авіація РФ скинула авіабомбу на університет у Сумах: вже відомо про одного пораненого
23:08
Головне за день: Удар по університету у Полтаві. Покровськ у досяжності артилерії
23:06
Верещук та ще кілька міністрів подали заяви про відставку: Кабмін чекає «велике перезавантаження»
22:21
На окупованій Луганщині підірвали «капітана поліції»: колаборант загинув
21:54
БПЛА атакував полігон окупантів на кордоні Донеччини та Запоріжжя: поранені військові РФ
20:26
Поклали обличчям на землю: російські військові розстріляли у спину полонених бійців ЗСУ на Торецькому напрямку
19:40
У Краматорську сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці: горить весь дах будинку, врятовані п'ять людей
18:52
Російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку: у місті багато пошкоджень
18:21
У низці окупованих міст Донеччини «влада» хоче зобов`язати містян платити за воду: є нюанс
17:44
У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації
17:41
У Покровському районі пролунали вибухи
16:47
У мережі з'явилися фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки
16:20
Масштабна пожежа у нацпарку «Святі гори»: загальна площа займання 5000 га, пошкоджено понад 30 будинків
усі новини
ВІДЕО
Вранці Львів зазнав російських обстрілів, є загиблі та поранені. Фото: МВА Обстріл Львова: Відомо про загиблих та постраждалих, п'ятеро — у тяжкому стані
04 вересня, 08:17
Масштабна пожежа у п'ятиповерхівці у Краматорську. Фото: Kramatorsk Post У Краматорську сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці: горить весь дах будинку, врятовані п'ять людей
03 вересня, 19:40
Удар по Костянтинівці. Фото: «Типова Костянтинівка» Російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку: у місті багато пошкоджень
03 вересня, 18:52
Наступ колони техніки РФ на українські позиції на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили наступ колони техніки РФ на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео
03 вересня, 15:47
Росіяни сьогодні завдали ракетного удару по Полтаві. Фото: соцмережі Росія вдарила по військовому інституту зв'язку в Полтаві
03 вересня, 14:26
Військовий аеродром у російській Твері атакували ударні дрони. Фото: Defense News У Росії повідомили про атаку безпілотників на аеродром у Твері
03 вересня, 07:52

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір